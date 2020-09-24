МВФ видит улучшение экономических показателей по сравнению с прогнозом

Международный валютный фонд (МВФ) отмечает улучшение экономических показателей по сравнению с предыдущим прогнозом по мировому ВВП. Об этом сообщил официальный представитель организации Джерри Райс, передает ТАСС.

«Поступившая недавно информация свидетельствует о том, что экономический прогноз может быть в некоторой степени менее мрачным в сравнении с показателями от 24 июня. В некоторых секторах мировой экономики ситуация начинает исправляться», — сказал он.

Ранее главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт выразил мнение, что мировая экономика в течение пяти лет восстановится от кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

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