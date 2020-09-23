Госдума приняла закон о повышении акцизов на сигареты на 20%

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, по которому акцизы на сигареты с 1 января 2021 года индексируются на 20%, передает «Интерфакс».

В итоге с нынешнего уровня в размере 1,966 тыс. рублей за 1 тысячу штук акциз вырастет до 2,359 тыс. рублей.

По данным агентства, эта мера даст бюджету России около 80 млрд рублей.

Уточняется, что на другие товары акцизы с 2021 года индексируются на 4%.

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