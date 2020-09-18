В России может появиться студенческий капитал

Замруководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме Федот Тумусов разработал законопроект о студенческом капитале. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Согласно проекту, при поступлении на имя каждого студента создается специальный банковский счет, куда зачисляется сумма в размере 500 тысяч рублей для студентов вузов и 250 тысяч рублей для получающих среднее профессиональное образование.

Студкапитал будет рассчитан на студентов очной формы обучения, которые получают образование такого уровня впервые. При этом на помощь смогут рассчитывать выпускники, обучавшиеся как бесплатно, так и платно. Организацию и порядок выплат будет определять правительство.

Деньги можно будет получить только после окончания образования и на ограниченные цели — оплату проезда, первичную аренду жилья или на открытие своего дела.

Законопроект предлагает внести статью «Студенческий капитал» в Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Учебе не помеха: россияне готовы отправить детей на работу

— УрФУ выделил более 10 млн рублей на поддержку студентов в период пандемии