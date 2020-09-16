Россия предоставит кредит Белоруссии в два этапа: $1 млрд в 2020 году и $500 млн в 2021 году. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет ТАСС.

«Мы в текущем году хотим предоставить $1 млрд, из которых $500 млн за счет ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития), $500 млн — за счет межгоскредита. В следующем году — $500 млн за счет межгоскредита», — пояснил министр.

В понедельник, 14 августа, в Сочи прошла встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Российский лидер заявил, что Москва предоставит Минску кредит на $1,5 млрд.

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