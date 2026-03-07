Размер шрифта
Трамп оценил роль переводчиков на переговорах с Путиным

Трамп назвал важной роль переводчиков на переговорах с Путиным и Си Цзиньпином
Kevin Lamarque/Reuters

Переводчики играют важную роль в ходе переговоров с мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления на саммите «Щит Америки», трансляцию вел телеканал NBC News.

«Знаете, если у вас плохой переводчик, вы думаете, что все прошло хорошо: «Ну и отлично же я поговорил с этим человеком». Или: «Как я сегодня хорошо выступил в разговоре с Путиным? Хорошо ли я говорил с председателем Си?», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что во время недавнего разговора с одним из влиятельных мировых лидеров он заметил слабую работу переводчика. По словам президента США, тогда его длинную фразу перевели в четыре раза короче.

В январе специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Кремль назвал легендой переводчика Путина. Им является старший советник департамента лингвистического обеспечения министерства иностранных дел РФ Алексей Садыков.Американский чиновник отметил, что голос Садыкова является лучшим в мире.

Ранее переводчики Зеленского в Гааге дважды оконфузились.

 
