Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Израиль и США атаковали нефтехранилище в Тегеране

Fars: Израиль и США атаковали нефтехранилище на юге Тегерана
U.S. Air Force/Reuters

Американские и израильские военно-воздушные силы нанесли удар по нефтехранилищу, расположенном на юге Тегерана. Об этом сообщает агентство Fars.

«Нефтехранилище на юге Тегерана было целью атаки американских и израильских истребителей», — говорится в сообщении.

28 февраля Соединённые Штаты Америки совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В результате атак было поражено множество городов внутри Исламской Республики, включая Тегеран — столицу страны. Один из ударов пришелся по резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который в результате нападения не выжил. Ответом Тегерана стали ракетные и беспилотные удары по израильским объектам и американским военным базам в регионе.

Вследствие эскалации конфликта тысячи россиян оказались заблокированными в ОАЭ и других странах Ближнего Востока из-за отмены авиарейсов. Потери российских туристических фирм могут превысить 10 миллиардов рублей из-за ухудшения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее ЦАХАЛ заявил об ударе по центру управления ВВС КСИР в Тегеране.

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!