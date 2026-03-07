Израиль и США атаковали нефтехранилище в Тегеране

Fars: Израиль и США атаковали нефтехранилище на юге Тегерана

Американские и израильские военно-воздушные силы нанесли удар по нефтехранилищу, расположенном на юге Тегерана. Об этом сообщает агентство Fars.

«Нефтехранилище на юге Тегерана было целью атаки американских и израильских истребителей», — говорится в сообщении.

28 февраля Соединённые Штаты Америки совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В результате атак было поражено множество городов внутри Исламской Республики, включая Тегеран — столицу страны. Один из ударов пришелся по резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который в результате нападения не выжил. Ответом Тегерана стали ракетные и беспилотные удары по израильским объектам и американским военным базам в регионе.

Вследствие эскалации конфликта тысячи россиян оказались заблокированными в ОАЭ и других странах Ближнего Востока из-за отмены авиарейсов. Потери российских туристических фирм могут превысить 10 миллиардов рублей из-за ухудшения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее ЦАХАЛ заявил об ударе по центру управления ВВС КСИР в Тегеране.