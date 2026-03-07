Размер шрифта
Глава Совбеза Ирана сообщил о захвате в плен военных США

Глава Совбеза Ирана Лариджани: несколько военных США попали в плен
Iranian Supreme Leader'S Office/Global Look Press

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что несколько военных США попали в плен. Его слова приводит иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты», — сказал он.

7 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан извинился за удары по странам Персидского залива и пообещал не атаковать соседей, если те сами не нападут на Исламскую Республику. Он призвал государства Персидского залива не становиться «игрушками в руках империализма» и не нападать на иранскую территорию. Кроме того, он заявил, что требование США о безоговорочной капитуляции страны — это мечта.

До этого глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи заверил, что Иран готов к возможной наземной операции США. Однако такое развитие событий обернется для американских войск «большой катастрофой», предупредил он. По информации Axios, в наступательной операции против Ирана при поддержке разведслужб США и Израиля будут задействованы несколько курдских формирований.

Ранее сын верховного лидера Ирана был ранен во время атаки.

 
