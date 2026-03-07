Размер шрифта
Сборная России благополучно вернулась из ОАЭ

Официальный сайт РФС

Женская сборная России благополучно вернулась из ОАЭ, где проводила учебно-тренировочную работу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Спортсменки вылетели из места пребывания сегодня утром, вечером рейс приземлился в аэропорту Домодедово.

«Наша сборная вернулась из ОАЭ. Позади 11 насыщенных дней сборов, более 13 часов перелета и множество незабываемых моментов! Первый сбор в 2026 году завершен!» — говорится в тексте сообщения.

28 февраля США и Израиль нанесли скоординированный удар по территории Ирана.

Атаки затронули ряд иранских городов, включая Тегеран. В результате атак не выжил верховный лидер страны Али Хаменеи. В ответ Иран предпринял контрмеры, обрушив ракетные и беспилотные удары на объекты в Израиле и на американские военные базы, расположенные в регионе.

Обострение конфликта привело к тому, что тысячи россиян не имеют возможности вылететь из ОАЭ и других стран Ближнего Востока. По предварительным оценкам, убытки российских туристических операторов от сложившейся ситуации могут достигнуть отметки в 10 млрд рублей.

Ранее «Реал Сосьедад» проиграл «Атлетико» в матче 27-го тура чемпионата Испании.

 
