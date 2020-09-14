Рубль растет к доллару и евро

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Евро и доллар теряют к рублю на открытии торгов Мосбиржи.

Курс доллара снижается на 19 копеек, до 74,86 руб.

Евро падает на 12 копеек, до 88,73 руб.

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Рубль растет к доллару и евро