Вернувшихся из-за рубежа россиян оштрафовали на 15 тыс. рублей за несданный тест на COVID

Асбестовский городской суд Свердловской области оштрафовал нескольких российских туристов за нарушение порядка прохождение тестирования на коронавирус и предоставления данных о результатах обследования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Так, жительница поселка Рефтинского оштрафована на 15 тысяч рублей после возвращения из Турции. Ей вменили нарушение по ч.2 ст.6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в течение трех дней со дня возвращения домой российские граждане обязаны пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР, а информацию о результатах — разместить в специальной форме на портале Госуслуг.

Так, с 1 августа текущего года 302 жителя Свердловской области, вернувшиеся из-за рубежа, нарушили эти правила. На 115 россиян за непредоставление информации о лабораторных исследованиях на коронавирус составлены протоколы.

7 сентября такое же решение в отношении российского туриста вынес Зеленогорский районный суд города Санкт-Петербурга. Всего в северной столице со 2 августа составлен 101 протокол об административном правонарушении за непрохождение обследования и непредоставление информации о сдаче теста на COVID-19 в течение трех дней.

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