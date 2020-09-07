Новак: «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на падение спроса на газ

Российский газопровод «Северный поток — 2» актуален для РФ и будет достроен, несмотря на временное снижение спроса на газ в Европе. Об этом заявил российский министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.

«Этот проект будет реализован. Да, есть определенные трудности, но тем не менее он продолжается», — сказал министр.

По его словам, спрос на природный газ будет расти, несмотря на переход к возобновляемым источникам энергии в Евросоюзе.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против российского газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит рисков блокировки Германией строительства «Северного потока — 2».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».

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