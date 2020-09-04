«Ведомости»: семья Мантурова владеет дорогим московским отелем

Семье главы Минпромторга Дениса Мантурова принадлежит пятизвездочный отель Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton в Москве. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам консультантов, Мантуров стал владельцем данного отеля несколько лет назад, когда он был известен как Golden Apple.

Земельный участок, на котором располагается отель, принадлежит компании, которая находится под руководством фирмы «360 менеджмент» Тамары и Валентина Мантуровых.

По предположениям информаторов, рыночная стоимость Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton варьируется от 1,8 млрд рублей до 2,2 млрд рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мантуров рассказал о мечте уйти в отпуск и почитать

— Мантуров: в России нет дефицита продуктов