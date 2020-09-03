Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Эксперты предсказали, каким будет курс национальной валюты к концу 2020 года. Об этом сообщают «Известия».

Они отметили, что курс может находиться на отметке 70 рублей за американский доллар и 85 рублей за евро. По их мнению, такой результат возможен при благоприятном развитии событий.

Однако аналитики уточнили, что такой сценарий является маловероятным из-за давления различных российских и зарубежных факторов. Среди таких факторов эксперты назвали нефтяные цены, а также санкционную политику стран Запада. Кроме того, на курс рубля также повлияет избирательный процесс в США.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Грядет обвал: пора ли менять доллары на евро

— Официальный курс евро составил 89 рублей

— ЦБ зафиксировал рекордный отток средств с банковских депозитов