Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Эксперты предсказали, каким будет курс национальной валюты к концу 2020 года. Об этом сообщают «Известия».
Они отметили, что курс может находиться на отметке 70 рублей за американский доллар и 85 рублей за евро. По их мнению, такой результат возможен при благоприятном развитии событий.
Однако аналитики уточнили, что такой сценарий является маловероятным из-за давления различных российских и зарубежных факторов. Среди таких факторов эксперты назвали нефтяные цены, а также санкционную политику стран Запада. Кроме того, на курс рубля также повлияет избирательный процесс в США.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Грядет обвал: пора ли менять доллары на евро
— Официальный курс евро составил 89 рублей
— ЦБ зафиксировал рекордный отток средств с банковских депозитов