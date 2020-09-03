Российскую бизнес-элиту признали низкокачественной

Россия заняла 23-место в рейтинге качества бизнес-элиты, составленном исследователями из швейцарского Университета Санкт-Галлена и Московской школой управления «Сколково».

Индекс качества элиты в России составил 48,9. Аналогичный показатель зафиксирован у южноафриканской Ботсваны. Казахстан обошел Россию по качеству бизнес-элиты и расположился на 19-й строчке рейтинга с индексом 52,7.

Рейтинг возглавили Сингапур (68,5), Швейцария (64,9) и Германия (64,2).

Исследователи отметили разброс между различными индикаторами при оценке России. В частности, страна получила высокие оценки по макроэкономической политике. Самую низкую оценку страна получила по компонентам, связанным с регуляторной политикой.