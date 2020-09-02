Названы условия въезда россиян в Грецию с 7 сентября

Греция разрешила въезд россиянам с 7 сентября на определенных условиях, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное министерское решение.

Республика будет впускать до 500 граждан России в неделю. У них должны быть справки об отсутствии коронавируса, полученные не позднее чем за 72 часа до отправления, а также ваучер с подтверждением брони номера в гостинице.

Помимо этого, есть условие относительно транзита. Россияне смогут отправиться в Грецию только воздушным путем через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона.

Кроме того, прилетающие россияне обязаны иметь справку о прохождении теста на английском языке, в которой указаны имя, фамилия, номер паспорта.

Они также должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте https://travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну.

Ранее стало известно, что с 1 сентября Молдавия открывает границы для граждан России.

Россия прекратила авиасообщение с другими странами 27 марта из-за распространения коронавируса.