Эксперт сообщил о резком снижении инвестиций из ФРГ в экономику РФ
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Германия резко снизила инвестиции в российскую экономику, об этом «Интерфаксу» сообщил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп.
По его словам, в 2018 году объем чистых прямых инвестиций составил €3,8 млрд, в 2019 — €2,6 млрд. В текущем году вложения сократились до €1,1 млрд.
Шепп пояснил, что это связано с пандемий коронавируса. Ограничительные меры, как пояснил он, «усиливают неуверенность среди инвесторов, вкладывающих средства в Россию».
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