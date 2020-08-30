США выразили обеспокоенность в связи с планами КНР купить украинский «Мотор Сич»

Глава госдепа США Майк Помпео заявил, что американская сторона обеспокоена в связи с планами Китая купить украинский завод по производству авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов «Мотор Сич». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Он отметил, что соответствующее заявление сделал во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прошел в среду, 26 августа.

Намерение китайской стороны по покупке завода госсекретарь назвал «пагубными инвестициями». Кроме того, в ходе разговора стороны обсудили события в Белоруссии, а также эпидемиологическую ситуацию на Украине.

Ранее СМИ рассказали о том, что украинская группа компаний DCH с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings планирует развивать «Мотор Сич».

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