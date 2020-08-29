Хуснуллин: нулевой участок трассы Москва — Казань обойдется в 80 млрд рублей

Стоимость строительства участка платной автодороги Москва — Казань в обход подмосковных Балашихи и Ногинска составит 80 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Это важнейший участок, но идет в очень тяжелых условиях, с большой плотностью застройки — это пригород Москвы. Он у нас важнейший, это нулевой участок. Без него Москва — Казань не поедет», — сообщил Хуснуллин.

Он отметил, что конкурс на строительство участка объявят в течение ближайших двух месяцев. Автодорога будет строиться на государственные средства.

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