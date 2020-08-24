ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

В ЛДПР предложили ввести специальные выплаты на сборы детей в школу. Об этом сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб.

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.

По словам парламентариев, на сборы первоклассника в школу родители тратят около 20 тыс. руб. При этом из-за пандемии коронавируса материальное положение многих семей ухудшилось.

Выплаты предлагается ввести в целях поддержки семей «в процессе сбора детей в школу».

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