Mercedes-Benz проиграла клиенту в суде и выплатит €742 тысячи

Россиянин отсудил €742 тысячи у компании «Мерседес-Бенц РУС» за неисправную машину Maybach 62S, пишет Motor 1.

Отмечается, что у автомобиля неправильно работал климат-контроль, были проблемы с пневмоподвеской, а на скорости свыше 40 км в час зеркала складывались в обратную сторону.

Официальный дилер не смог отремонтировать лимузин, а российское представительство Mercedes-Benz посчитало неполадки несерьезными. Тогда мужчина подал иск в суд.

Разбирательство шло шесть лет, после чего суд обязал компанию выплатить мужчине компенсацию.