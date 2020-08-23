Mercedes-Benz проиграла клиенту в суде и выплатит €742 тысячи
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Россиянин отсудил €742 тысячи у компании «Мерседес-Бенц РУС» за неисправную машину Maybach 62S, пишет Motor 1.
Отмечается, что у автомобиля неправильно работал климат-контроль, были проблемы с пневмоподвеской, а на скорости свыше 40 км в час зеркала складывались в обратную сторону.
Официальный дилер не смог отремонтировать лимузин, а российское представительство Mercedes-Benz посчитало неполадки несерьезными. Тогда мужчина подал иск в суд.
Разбирательство шло шесть лет, после чего суд обязал компанию выплатить мужчине компенсацию.