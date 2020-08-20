Танкер с нефтью столкнулся с грузовым судном в Китае
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Танкер с нефтью столкнулся с грузовым судном в устье реки Янцзы на востоке Китая. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в результате происшествия пропали без вести 14 человек — пассажиры танкера. Трех человек с лодки, на которой перевозили песок, спасли.
Инцидент произошел в 3.39 по местному времени (среда 22.39 мск) в четверг, 20 августа.
В результате столкновения танкер загорелся.
В настоящее время причины происшествия устанавливаются.
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