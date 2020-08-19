В Белоруссии заявили, что отказ от Союзного государства стоил бы стране 25% ВВП

Отказ от Союзного государства, о чем требует оппозиция, лишил бы Белоруссии 25% ВВП. Об этом заявил помощник президента республики Валерий Бельский, передает агентство «БелТА».

По его словам, если страна все же откажется от Союзного государства, то она потеряет позиции на российском рынке, одномоментный переход на мировые цены на нефть и газ.

«Учитывая, что кооперация с Россией формирует более 50% ВВП, примерно половину от этой величины сразу стоит списать с нашего баланса», — уточнил Бельский.

Ранее помощник президента оценил ущерб от протестов в Белоруссии в $500 млн.

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