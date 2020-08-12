ФАС и Минтранс проверят рост цен на авиатопливо

Федеральная антимонопольная служба, Министерство транспорта и Министерство энергетики обсудят скачок цен на авиатопливо, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минтранса.

Ранее Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила профильные ведомства проверить ситуацию со стоимостью керосина.

«Поставленные в обращении ассоциации вопросы, в том числе данные тендеров о значительном росте цен на авиаГСМ в аэропортах Сибири и Дальнего Востока, требуют детального анализа и будут обсуждаться на заседаниях рабочей группы», — сказал представитель Минтранса.

Сообщается, что в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) цены повысились на 62,1%, в Жуковском — на 36%, в Домодедово — на 33,4%, в Пулково — на 18%, в аэропорту Владивостока — на 20,4%, Благовещенска — на 21,1%, Иркутска — на 28,1%, Краснодара — на 48,4%, Красноярска — на 48,6%.

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