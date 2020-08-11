Партия Тимошенко обжалует закон о легализации игорного бизнеса в КС

Украинский политик Юлия Тимошенко уведомила, что ее парламентская фракция «Батькивщина» обжалует в Конституционном суде страны закон о легализации игорного бизнеса, который ранее был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом она написала в своем Facebook.

По ее словам, данный закон «вреден», он является «преступным» и аморальным», а также противоречит Конституции страны.

«Центральный офис «Батькивщины» готовит представление в Конституционный Суд», — написала Тимошенко.

Она отметила, что «Батькивщина» изначально была категорически против этого закона.

«Это еще одно преступление против украинского народа. Зеленский рассказывает о каких-то заоблачных деньгах, которые поступят в бюджет, и умалчивает, сколько своих заработанных денег должны потратить для этого украинцы, сколько судеб будет повреждены из-за болезни, признанной официально, - лудомании», — указала Тимошенко.

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