Партия Тимошенко обжалует закон о легализации игорного бизнеса в КС

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Юлия Тимошенко, народный депутат Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, народный депутат Украины, лидер партии «Батькивщина»
Юлия Тимошенко, народный депутат Украины, лидер партии «Батькивщина»
Евгений Котенко/РИА «Новости»

Украинский политик Юлия Тимошенко уведомила, что ее парламентская фракция «Батькивщина» обжалует в Конституционном суде страны закон о легализации игорного бизнеса, который ранее был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом она написала в своем Facebook.

По ее словам, данный закон «вреден», он является «преступным» и аморальным», а также противоречит Конституции страны.

«Центральный офис «Батькивщины» готовит представление в Конституционный Суд», — написала Тимошенко.

Она отметила, что «Батькивщина» изначально была категорически против этого закона.

«Это еще одно преступление против украинского народа. Зеленский рассказывает о каких-то заоблачных деньгах, которые поступят в бюджет, и умалчивает, сколько своих заработанных денег должны потратить для этого украинцы, сколько судеб будет повреждены из-за болезни, признанной официально, - лудомании», — указала Тимошенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Зеленский легализовал игорный бизнес на Украине