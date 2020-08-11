В «Опоре России» удивились результатам обновления реестра малого бизнеса

Председатель общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал результаты обновления реестра МСП Федеральной налоговой службой.

«Раз в год, 10 августа, проходит реактуализация реестра. ФНС убирает из него те компании, которые либо прекратили деятельность, либо по факту не сдают отчетность. Кроме того, они смотрят, если компании выросли по обороту — они убирают их из списка малых и средних предприятий и переносят в крупный бизнес. Убираются и афиллированные компании — если доля госкомпаний больше определенного процента. У нас годовая отчетность, и у нас по закону и по факту есть дата — 10 августа, когда мы можем оценивать, что произошло с малыми предприятиями за год», — пояснил он.

Калинин добавил, что реестр обновляется только раз в год, чтобы получить достоверные сведения — компания может задержать отчетность, что-то еще может произойти — и ФНС получает данные именно к июлю.

«Что мы увидели в этом году в реестре? Разворачивается глобальный экономический кризис, какого не было с 2008 года, плюс пандемия коронавируса — и предприятия малого бизнеса почти два месяца не работали. Мы ожидали серьезных корректировок — но благодаря предложенным президентом и принятым правительством РФ своевременным мерам, Центробанком тоже — и мы видим, что занятость в МСП не только не упала, но и увеличилась. Это очень серьезный позитивный результат. Да, количество компаний сократилось, не все выдержали этот удар, на 240 тыс. меньше — но персонал, сотрудников малый и средний бизнес увеличил», — заявил глава организации МСП.

По его мнению, это произошло за счет решений снизить страховые взносы в два раза — это привело к обелению занятости в малом бизнесе. Кроме того, все предложенные президентом меры сыграли роль — в том числе и прямые субсидии, кредиты под ноль, МРОТ в размере на одного работающего, кредиты с возможностью списания, если сохраняешь занятость.

«Все государственные меры были привязаны к сохранению рабочих мест и занятости. Это сработало реально — и благодаря этому МСП не только не сократил число сотрудников, но и увеличил. Кроме того — в реестре пока нет самозанятых, их сейчас около 900 тыс. против 200 тыс. в прошлом году. Если прибавить их, то количество субъектов МСП даже выросло, интерес к малому бизнесу в стране растет несмотря на кризис и локдаун, через которые мы прошли. Кроме того, каждый год у нас снижалось количество средних предприятий, а тут — выросло», — резюмировал Калинин.

«У нас есть уверенность, что локдаун осенью в нашей стране не повторится — благодаря вакцине, которую Путин анонсировал. Будем прививаться», — добавил он.