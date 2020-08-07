В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Российская экономика достигла дна в мае текущего года, с июня начался процесс восстановления, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов в интервью РБК.

При этом восстановление экономики наблюдается в первую очередь в потребительском секторе, отметил Тремасов. Он объяснил это накопившимся за время пандемии спросом, эффективными мерами бюджетной поддержки и ограничением на международный туризм.

Данные факторы являются временными, подчеркнул глава департамента. По его словам, в 2021 году оказывать поддержку экономике будет смягчение денежно-кредитной политики.

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