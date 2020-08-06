Россия с 2015 года уничтожила более 36 тысяч тонн санкционных продуктов

Россия с 6 августа 2015 года по 2020 год ликвидировала 36,17 тыс. т продукции, которая незаконно поступила из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Россельхознадзор.

Отмечается, что на утилизацию было отправлено 34,94 тыс. т продукции растениеводства и 1,23 тыс. т — животноводства.

С января по июль 2020 года было уничтожено 1,89 тыс. т запрещенной к импорту продукции, из нее 1,87 тыс. т — растительной.

По данным организации, в страну продукция растительного происхождения в основном поступала под видом кофе, пиломатериалов, оборудования и др. Их привозили через страны-члены Евразийского экономического союза ( Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию).

Для улучшения контроля за ввозом продукции животноводства были открыты временные контрольные ветеринарные пункты, которые помогли обнаружить несколько незаконных схем поставок. Среди них — ложный транзит, ввоз продукции под видом «товаров прикрытия», реэкспорт мяса и сыра неизвестного происхождения, поставка продукции в сопровождении фальсифицированных ветеринарных сертификатов и тд.

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