АТОР: миллионы россиян хотят отдохнуть за рубежом

Миллионы россиян готовы отправиться на отдых за границу при первой возможности, заявила в интервью радиостанции «Говорит Москва» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По её словам, россиянам хочется наверстать упущенные за этот год возможности.

«Количество запросов на Турцию только подтверждает прогнозы наших аналитиков. Это отнюдь не десятки тысяч, это миллионы. Все страны Средиземноморья, если это будут Арабские Эмираты, народ поедет в Арабские Эмираты, Мальдивы», — сказала Ломидзе.

Также Ломидзе отметила, что Танзания вряд ли станет популярным направлением у туристов.

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