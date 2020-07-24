В России хотят ввести пенсионный налоговый вычет

Саморегулируемые пенсионные организации предлагают ввести в России пенсионный налоговый вычет с лимитом в 400 тысяч рублей, сообщает издание «Известия» со ссылкой на письмо двух таких организаций, направленное Центробанку.

С инициативой выступают Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

Введение нового вычета поможет стимулировать россиян самостоятельно копить на пенсию, считают авторы предложения. В письме указано, что существующие стимулы недостаточны, так как социальный налоговый вычет предоставляется на сумму до 120 тысяч рублей в год, его индексация не проводилась более 10 лет.

Повышение лимита до 400 тысяч рублей позволит россиянам возвращать до 52 тысяч рублей со своих добровольных взносов в год, отмечается в письме. В качестве альтернативы предлагается увеличение лимита до 6% от зарплаты.

В Банке России подтвердили получение данной инициативы, считают необходимым оценить потенциальный эффект от такого предложения перед его обсуждением, сообщают «Известия».