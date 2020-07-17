Курс доллара взлетел до 72 рублей

Курс доллара достиг отметки в 72 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 18.00 мск, курс доллара вырос на 0,66% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 72 руб. Ранее доллар достигал таких показателей 7 июля.

Также в пятницу, 17 июля, курс евро в ходе торгов повышался до 82 рублей, что произошло впервые с 4 мая.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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