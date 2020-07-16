Потребительский спрос в России восстанавливается

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране восстанавливается потребительский спрос. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в июне-июле объем покупок товаров и услуг превышает докризисный уровень февраля.

«Там, по-моему, около 4% уже – 3,8%», — добавил российский лидер.

В России началось сокращение розничных продаж в апреле на фоне пандемии коронавируса. Введение ограничений привело к снижению покупательского спроса.

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