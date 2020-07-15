АТОР назвала страны, готовые принимать туристов из России

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что российских туристов готовы принять в восьми популярных для туризма странах, передает РИА «Новости».

Так, открывают границы для россиян Турция, Куба, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет, ОАЭ и Доминикана.

Кроме того, по словам Ломидзе, этот список стран может быть дополнен Испанией, Италией и Абхазией. Они примут решение в ближайшее время.

Она также рассказала, что для посещения большинства из восьми стран туристу нужно иметь справку, которая подтверждает отсутствие у него новой коронавирусной инфекции.

При этом, как отметила Ломидзе, готовность этих государств принять российских граждан не говорит о 100% вероятности, что это произойдет. Решение остается за российскими властями.

Ранее в АТОР назвали критерии возобновления заграничного туризма.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.

С 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.