Россия прошла пик негативного влияния пандемии на финансовые рынки

В России уменьшился индекс финансового стресса, который в конце марта из-за пандемии коронавируса превышал отметку 3,12 пункта. Аналитики агентства АКРА полагают, что страна прошла пик негативного влияния COVID-19 на финансовые рынки, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным АКРА, в настоящее время индекс финансового стресса составляет 0,7 пункта. При этом стабилизация ситуации началась в мае и июне.

Аналитики считают, что нынешний кризис был короче, чем в 2008-2009 и 2014-2015 годах.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 12,4 млн, умерли более 550 тыс. человек.

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