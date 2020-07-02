В Азербайджане считают, что для восстановления рынка нефти потребуется два года

Для стабилизации мирового рынка нефти потребуется не меньше двух лет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова.

«Ожидается, что во второй половине 2020 года тенденция к снижению ослабнет... Для стабилизации рынка потребуется не менее двух лет», — заявил Шахбазов.

Министр подчеркнул, что экономический кризис продолжает негативно влиять на нефтяные цены. Стоимость становится нестабильной, потому что не восстановился баланс между спросом и предложением.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

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