PayPal не намерена ограничивать денежные переводы в России
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Cотрудник службы клиентской поддержки PayPal опроверг информацию о том, что компания собирается ограничить денежные переводы внутри России, передает РИА «Новости».
По его словам, официальной информации об этом не поступало.
«PayPal в настоящее время ничего не ограничивает, никакие переводы, особенно внутрироссийские», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Международная платежная система PayPal остановит денежные переводы по России.
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— Источник: PayPal остановит внутренние переводы по РФ
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