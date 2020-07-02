PayPal не намерена ограничивать денежные переводы в России

Cотрудник службы клиентской поддержки PayPal опроверг информацию о том, что компания собирается ограничить денежные переводы внутри России, передает РИА «Новости».

По его словам, официальной информации об этом не поступало.

«PayPal в настоящее время ничего не ограничивает, никакие переводы, особенно внутрироссийские», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Международная платежная система PayPal остановит денежные переводы по России.

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