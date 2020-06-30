Загруженность российских отелей на данный момент составляет меньше 50%

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что загрузка российских отелей составляет на сегодняшний день около 30-50%.

«Если говорить о текущей загрузке отелей, то они действительно составляют не выше, зачастую, 30-50%», — рассказал он в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Горин добавил, что на данный момент работает только 60% объектов размещения. При этом в ряде популярных российских отелей забронированы почти все места для размещения в августе. Роста стоимости на пакетные туры зафиксировано не было.

Кроме того, вице-президент АТОР отметил изменение ситуации с загрузкой российских федеральных аэропортов.

Так, загрузка аэропортов в прошедшие выходные составила 63%. Ранее аэропорты были загружены на 30-40%.

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