США расторгают торговую сделку с Китаем

Соединенные Штаты расторгают торговую сделку с Китаем на фоне растущей уверенности разведки в происхождении пандемии коронавируса из лаборатории в Ухане. Об этом заявил Fox News глава Нацсовета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

На вопрос журналиста о том, прекращена ли сделка, он ответил: «Все кончено».

По его словам, такое решение принял президент США Дональд Трамп.

Телеканал отмечает, что торговое соглашение должно было ослабить напряженность в отношениях между двумя державами после торговой войны, которая возникла из-за обвинений Вашингтона в том, что Пекин десятилетиями манипулировал своей валютой и воровал торговые секреты США.

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