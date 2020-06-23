США расторгают торговую сделку с Китаем
Соединенные Штаты расторгают торговую сделку с Китаем на фоне растущей уверенности разведки в происхождении пандемии коронавируса из лаборатории в Ухане. Об этом заявил Fox News глава Нацсовета по торговле при Белом доме Питер Наварро.
На вопрос журналиста о том, прекращена ли сделка, он ответил: «Все кончено».
По его словам, такое решение принял президент США Дональд Трамп.
Телеканал отмечает, что торговое соглашение должно было ослабить напряженность в отношениях между двумя державами после торговой войны, которая возникла из-за обвинений Вашингтона в том, что Пекин десятилетиями манипулировал своей валютой и воровал торговые секреты США.
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