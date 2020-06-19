Набиуллина: в РФ существенно снизились риски для финансовой стабильности
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Банк России фиксирует значительное снижение рисков финансовой стабильности в экономике страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.
Она отметила, что ситуация на российских рынках стабилизировалась, существенно сократилась волатильность и уменьшились премии за риск.
Кроме того, цены на нефть вернулись к уровню $40 за баррель.
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