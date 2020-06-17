Котяков: пик влияния пандемии на рынок труда в России позади
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что пик негативных эффектов из-за пандемии коронавируса для рынка труда в России позади. Об этом сообщает ТАСС.
Котяков отметил, что российский рынок труда на сегодняшний день прошел пик пандемии значительно лучше, чем рынок труда в ряде других стран.
Уровень безработицы в России по итогам мая составил 6,1%, рассказал министр, добавив, что в США этот показатель составил более 13%.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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