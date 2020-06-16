Эксперт спрогнозировал курс рубля к концу года

Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко рассказал, каким будет курс рубля к концу текущего года, передает РИА «Новости».

По мнению эксперта, национальная валюта к концу 2020 года поднимется до 66 руб. за доллар.

Если реальность будет соответствовать прогнозу, а цены на нефть поднимутся до $50 за баррель, то дефицит бюджета страны составит около 5% ВВП, считает Тищенко.

Последний раз доллар стоил 66 руб. в марте текущего года.

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