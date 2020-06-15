Продажи дезинфицирующих средств выросли на 1100% в России

Продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов быта с начала эпидемии коронавируса в России возросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование компании «Такском».

В рамках исследования было проанализировано 18 млн кассовых чеков. Выяснилось, что с марта по июнь на 2% увеличилась цена за дезинфицирующие товары. При этом стоимость антисептиков для кожи снизилась в среднем на 19%, хоть продажи их и выросли на 264%.

Помимо прочего, специалисты зафиксировали рост продаж средств индивидуальной защиты. Например, маски стали более востребованы у покупателей на 150%, а их цена выросла на 8% по сравнению с 2019 годом. Перчатки стали охотнее покупать на 63% чаще, а стоимость товара подорожала на 16%.

Как отмечают специалисты, основные продажи средств защиты пришлись на май.

Всего в России на сегодняшний день выявлено 528 964 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 280 тыс. человек, число летальных случаев возросло до 6 948.

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