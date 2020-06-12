Коллекторы назвали самых дисциплинированных в России заемщиков

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, кто в России наиболее дисциплинированно платит по своим займам. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Мехтиева, к такой категории граждан относятся сотрудники финансовых организаций, страховых компаний, пенсионеры, офицеры, врачи и учителя.

Просроченные платежи среди них имеют не более 15% должников, добавил Мехтиев.

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