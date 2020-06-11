МСП Банк стал соорганизатором размещения биржевых облигаций компании «Торговый дом «РКС-Сочи»

ООО «Торговый дом «РКС-Сочи», входящее в группу компаний «РКС Девелопмент» завершило размещение по открытой подписке бездокументарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций с централизованным учётом прав в количестве 500 000 штук номинальной стоимостью 1 000 российских рублей каждая со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения.

В соответствие с эмиссионной документацией размещение возможно до 7 июля 2020 года. Номинальный объем выпуска – 500 000 000 рублей, количество бумаг – 500 000 штук. Цена размещения – 100% от номинала (1 000 рублей). Бумаги имеют 12 квартальных купонов.

Организатором выпуска выступают ИК «Септем Капитал» и МСП Банк. Техническим андеррайтером выступает ИК «Септем Капитал». Свои заявки на приобретение бумаг уже подали более 200 инвесторов, являющихся клиентами 14 брокерских компаний и банков.

Как сообщалось ранее, ставка 1-12 купонов установлена на уровне 14% годовых.

Основатель и основной акционер группы «РКС Девелопмент» Игорь Сагирян указывает на огромное значение этой сделки для дальнейшего развития компании: «С самого основания группа «РКС Девелопмент» придерживалась высоких стандартов корпоративного управления, и выход на публичный рынок стал для нее закономерным шагом. Компания с уважением относится к своим покупателям, предлагая качественный продукт и сдавая дома точно по графику, имеет безупречную кредитную историю, и нацелена на долгосрочную работу на рынке публичного долга, задавая новый уровень прозрачности для девелоперов.»

Денис Кучкин, генеральный директор ИК «Септем Капитал», отмечает: «Сделка по размещению «РКС Девелопмент» задаёт новый стандарт в секторе облигаций для малого и среднего бизнеса (МСБ): консолидированная отчетность по МСФО, подготовленная Ernst&Young, рейтинг от ведущего рейтингового агентства России – АКРА, и, конечно, участие МСП Банка в качестве якорного инвестора и соорганизатора. Сделки такого уровня отражают растущий интерес инвесторов к облигациям для МСБ, а также высокий уровень эмитентов МСБ, которые выходят рынок публичного долга. МСП Банк играет ключевую роль на рынке облигаций для МСБ, фактически формируя новый сегмент фондового рынка и оказывая реальную поддержку компаниям малой капитализации в России».

Председатель правления МСП Банк Дмитрий Голованов сообщил: «В непростых условиях, сложившихся на рынке в связи с распространением коронавируса, данная сделка является ярким сигналом восстановления экономики. МСП Банк продолжает выступать якорным инвестором в подобных сделках и видит для этого инструмента большой потенциал среди субъектов МСП».