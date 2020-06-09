Ростуризм сделает все возможное для свободного путешествия россиян с 1 июля

В Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм) заявили, что сделают все возможное для того, чтобы россияне смогли свободно путешествовать по стране начиная с 1 июля. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова, передает РИА «Новости».

По ее словам, многое зависит от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте России.

«Но мы сделаем все возможное и очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне свободно смогут путешествовать по нашей стране», — подчеркнула Догузова.

При этом она отметила, что россияне по-прежнему будут обязаны соблюдать все меры безопасности и предосторожности по недопущению распространения инфекции.

Глава Ростуризма напомнила, что в половине российских регионов уже начали открываться открываться гостиницы и санаторно-курортные комплексы.

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