Мишустин отметил стабилизацию на рынке труда в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется, но при этом правительство продолжит оказывать поддержку гражданам, которые остались без работы из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что на стабилизацию ситуации на рынке труда повлиял поэтапный выход российских регионов из режимов карантина.

«Свою роль сыграл и пакет мер по поддержке занятости и экономики, разработанный правительством. Мы продолжим оказывать поддержку гражданам, которые оказались без работы из-за коронавируса», — сказал Мишустин.

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