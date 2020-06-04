Концерн «Ростеха» готов обеспечить 50% гоcзаказа на аппараты ИВЛ

Концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех» готов обеспечить порядка 50% поставок аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) российским регионам по государственному контракту на 6,7 тысяч приборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.

В концерне заявили, что уже сейчас готовы закрыть практически половину объема поставок в рамках госконтракта.

«А после полного удовлетворения внутреннего спроса мы сможем приступить к экспортным заказам», — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что на территории России приостановлено использование аппаратов ИВЛ «Авента-М». Как предполагается, это оборудование могло стать причиной пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге и в московской больнице им. С. И. Спасокукоцкого.

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