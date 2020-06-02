Минпромторг может поддержать запрет на продажу алкоголя до 21 года

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что его ведомство может поддержать повышение возраста продажи алкоголя в России с 18 до 21 года, сообщает РИА «Новости».

«Если такая инициатива будет поддержана нашими профильными ведомствами — <...> мы не возражаем», — сказал Мантуров.

Он отметил, что, согласно Конституции, гражданин может осуществлять свои права в полной мере уже с 18 лет и с данной инициативой могут возникнуть проблемы.

Кроме того, по его словам, реализация законопроекта существенно отразится на объемах продаж алкогольной продукции.

Мантуров также подчеркнул, что его ведомство выступает «за здоровый образ жизни», но «руководствуется категориями, прописанными в конституции».

Ранее Совфед предложил российскому кабмину рассмотреть вопрос о повышении возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.

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