США накрыла мощная волна банкротств

США накрыла мощнейшая с Великой рецессии 2009 года волна банкротств, сообщает Bloomebrg.

По данным издания, за май текущего года 27 компаний подали на банкротство с невыполненными обязательствами по меньшей мере на $50 млн. Это самый большой показатель с 2009 года, когда в ситуации банкротства оказались 29 компаний.

В числе разорившихся организаций крупная сеть универмагов J.C. Penney, авиакомпании Latam Airlines Group SA и Avianca Holdings.

Согласно сведениям издания, за прошедшую часть 2020 года в США зарегистрировано 98 банкротств. При этом, вероятнее всего, волна разорения не достигла своего пика.

Ранее стало известно, что почти 39 млн жителей США остались без работы из-за ограничительных мер, введенных в стране из-за опасности распространения коронавируса нового типа.

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