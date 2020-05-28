Нефтяные запасы США выросли почти на 8 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 7,928 млн баррелей, сообщает ТАСС со ссылкой на американское Министерство энергетики.

Запасы энергоносителей в стране достигли 534,422 млн баррелей. При этом, по данным Минэнерго США, суточная добыча нефти на неделе с 16 по 22 мая снизилась еще на 100 тыс. баррелей — до 11,4 млн баррелей.

Объемы добываемой нефти в США стали снижаться в марте. В период с 28 марта по 3 апреля в стране было зафиксировано сильнейшее с июля 2019 года падение производства энергоносителей — на 600 тыс. баррелей в сутки.

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