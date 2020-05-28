МВФ допускает падение мирового ВВП более чем на 3%

Международный валютный фонд считает, что мировая экономика может сократиться более чем на 3%, предполагаемых ранее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву.

«В апреле мы прогнозировали сокращение мировой экономики на 3%, теперь мы получаем новые данные, которые показывают, что сокращение может быть более сильным», — сказала Георгиева.

Она подчеркнула, что наиболее уязвимыми оказались страны со слабой экономикой. Сообщается, что МВФ уже предоставил $22 млрд 60 странам, чтобы помочь восстановиться после пандемии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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